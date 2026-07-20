Haliç'te tur teknesi köprü ayağına çarptı. 1 kişi hayatını kaybetti
20.07.2026 09:34
Tekne personeli 8 saat sonra bulundu.
Haliç'te Atatürk Köprüsü'nün ayağına çarpan tur teknesinde 32 yaşındaki gemi çalışanı denize düştü. Yaklaşık 8 saat süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşıldı.
İstanbul Haliç’te Atatürk Köprüsü’nün altından geçerek Eminönü istikametine doğru ilerleyen "Hero" isimli tur teknesi saat 10.30 sıralarında manevra yapamayarak iskele kısmından köprü ayağına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle, teknenin baş kısmında bulunan 32 yaşındaki gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek denize düştü.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri, denizde hem su üstünde hem de su altında arama kurtarma çalışması başlattı.
Yaklaşık 8 saat süren çalışmaların sonucunda Yasin Konya’nın cansız bedenine ulaşıldı ve cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri cansız bedeni denizden çıkardı.
Tur teknesinin köprü ayağına çarpma anı ve personelin denize düştüğü anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Kazanın ardından tekne kaptanı Mehmet P., Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan kaptan, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra savcılığa ifade vermek üzere adliyeye sevk edildi.
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