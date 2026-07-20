Haliç'te tur teknesi köprü ayağına çarptı. 1 kişi hayatını kaybetti

Yaklaşık 8 saat süren çalışmaların sonucunda Yasin Konya’nın cansız bedenine ulaşıldı ve cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri, denizde hem su üstünde hem de su altında arama kurtarma çalışması başlattı.

Tur teknesinin köprü ayağına çarpma anı ve personelin denize düştüğü anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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