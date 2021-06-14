"Heritage İstanbul", 23-25 Haziran'da gerçekleştirilecek (İstanbul Haberleri)

İstanbul Haberleri - Anadolu Ajansı,

5. Heritage İstanbul Fuar ve Konferansı, 23-25 Haziran'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde düzenlenen basın toplantısında, TG Expo tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından (İBB) desteklenen organizasyona dair bilgiler verilirken, etkinlik programı paylaşıldı.

Toplantıya, Heritage Projeleri Kurucusu Osman Murat Akan, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi, TG Expo Fuarcılık AŞ Genel Müdürü Cem Şenel, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, Arkeoloji ve Sanat Yayınları Başkanı, arkeolog Nezih Başgelen katıldı. Heritage Projeleri Kurucusu Osman Murat Akan, organizasyonda ulusal ve uluslararası birçok kuruluşun yer aldığını belirterek, "Bizler organizasyon komitesi olarak her sene üzerine bir şeyler koymaya çalışarak ilerliyoruz" dedi.

Covid-19 salgını sürecinden fuarcılık sektörünün oldukça etkilendiğini dile getiren Akan, "Hizmet alanında iş yapan bizler 1,5 senedir fuar açmamanın, etkinlik yapmamanın hem maddi hem manevi sıkıntılarını yaşıyoruz" diye konuştu.

Akan, salgın olmasaydı fuarın bu yıl 134 katılımcısı olacağını söyleyerek, şöyle devam etti, "Bu sayının 33'ü yurt dışı firmalarından oluşuyordu. Sadece İtalya'dan 22 firmamız, Avusturya'dan 8 firmamız vardı ve bireysel katılımlardı. Ne yazık ki pandemi bir tek İtalyan firmalarının, burada İtalyan Konsolosluğunun desteğiyle bir stant açmasına izin verdi. Gerek konsolosluk temsilcileri gerek Türkiye distribütörleri bu 22 İtalyan üreticiyi temsil edecekler. Diğer firmalar bütün çalışmalarını önümüzdeki yıla aktardılar. Dolayısıyla yüzde 30 gibi bir yabancı markanın Türkiye'de olması bu fuarın uluslararası anlamda da gerçekten ileri düzeyde bir markalaşma yolunda ilerlediğini bize gösteriyor."

Somut olmayan kültürel miras kavramının da işin içerisine girmeye başladığının altını çizen Akan, şunları kaydetti, "Kültürel miras deyince sadece yapısal miraslar veya değerler akla gelmiyor. Bir masal anlatısı, bir ebru uygulaması, hat veya diğer geleneksel sanatlarımız, hatta yiyeceklerimiz de bu işin içinde.

Dünyada birçok alanda da tescillenip kendi markalarını oluşturuyorlar yavaş yavaş. UNESCO da somut olmayan kültürel mirasla ilgili birçok belgelemeyi yapıyor. Bunların yaşatılmasını, gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyor. Bunlardan biri olan Ali Muhiddin Hacı Bekir'i de fuarın içerisine kattık.

Onların hem marka değerlerini hem de gurme alanındaki dünya çapındaki işlerini fuarda kendi tarihleriyle anlattıkları yaşayan müze kavramıyla birleştirdik. Türkiye'deki bu değerlerin artması, yaşaması, gelecek kuşaklara aktarılması çok önemli bir görev teşkil ediyor bizim için. Küçük de olsa buna destek vermemiz bizim için değerli."

"BİZE MİRAS MARKA" VE "DOĞAL MİRAS" YETKİLİLERİ TANITIM YAPACAK



Heritage İstanbul, 23-25 Haziran'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Fuarda bu yıl ilk defa tanıtımı yapılacak iki yeni sponsorluk alanı "Bize Miras Marka" ve "Doğal Miras" yer alacak.



Nesiller boyu yaşayacak güçlü markaların katılımcısı olacağı "Bize Miras Marka" bölümünün bu yılki onur konuğu, Ali Muhiddin Hacı Bekir markası olacak.



Kendi içinde oluşturduğu "Yaşayan Müze" konsepti ile hem konferans oturumuna hem de miras sohbetlerine katılacak Ali Muhiddin Hacı Bekir yetkilileri, somut olmayan kültürel mirasa yönelik yaptığı eşsiz katkıları ve 244 yıl boyunca Türk şekerleme mutfağına damga vuran tatlılarının sırrını ziyaretçilere aktaracak.



"Doğal Miras" bölümünde, anıtsal nitelik taşıyan ve korunmaya değer yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarını kayıt altına alarak önemli bir proje yürüten Komili yetkilileri, anıt zeytin ağaçlarının binlerce yıllık köklerinin hikayesini anlatacak.

KONFERANSLAR



Konferans programına "Geçmişe Bakmak, Geleceğe Bakmak" başlıklı konuşmasıyla Tabanlıoğlu Mimarlık Kurucu Ortağı Murat Tabanlıoğlu konuk olacak. Moda tasarımcıları Ezra Çetin ve Tuba Çetin "Kadim Bilgiler ve İleri Teknolojinin Harmanı", Gastronomi Derneği Başkan Gürkan Boztepe "Gastronomide Kültüre/ Miras", arkeolog Nezih Başgelen ve tarihçi-yazar İlber Ortaylı "Sıra Dışı Bir Devlet: Selçuklu", kültürel miras diplomasi uzmanı Dr. Andrew C. Cohen "Kültürel Miras Muhafazası ve ABD Diplomasisi" konusunda konuşacak.

Fuara, 36'sı yurt dışından 131 firma katılacak. İtalya ve Avusturya'dan oluşan iki ülke pavilyonu kurulacak fuarda, Belçika, İsveç ve Nijerya'dan da katılımcılar yer alacak. Fuarın yanı sıra konferansta 26 oturum, miras bölümünde 21 sohbet ve 8 atölye çalışması yapılacak.