Hız motosiklet sürücüsünün sonu oluyordu
17.11.2025 09:10
Son Güncelleme: 17.11.2025 09:42
DHA
İstanbul Beylikdüzü'nde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü otomobile çarpıp yere savruldu.
Yolda hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, sola dönüş yapmak için manevra yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Otomobil sürücüsü sokağa dönüş yapmak için kavşağı kullanan sürücü yavaşladı. Bu sırada hızla gelen Salih A. motosikletiyle araca hızla çarparak yola savruldu.
Motorsiklet sürücüsüne çevredekiler yardım etti. Olay yerine gelen sağlık ekibi de ilk müdahaleyi gerçekleşirdi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
