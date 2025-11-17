Hız motosiklet sürücüsünün sonu oluyordu

Yolda hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, sola dönüş yapmak için manevra yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Otomobil sürücüsü sokağa dönüş yapmak için kavşağı kullanan sürücü yavaşladı. Bu sırada hızla gelen Salih A. motosikletiyle araca hızla çarparak yola savruldu.

Motorsiklet sürücüsüne çevredekiler yardım etti. Olay yerine gelen sağlık ekibi de ilk müdahaleyi gerçekleşirdi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.