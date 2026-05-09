Husumetliler arasında çıkan kavgada silahlar konuştu

Küçükçekmece İnönü Mahallesi Sena Sokak'ta motosikletli iki kişi daha önceden husumetli oldukları kişi ile karşılaştı.

Taraflar arasında tartışma çıkan kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Silah seslerinin ardından olay yerine gele polisleri fark eden şüpheliler, kaçtı.

Olayda bir kişi bacağından yaralandı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kaçan iki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayda bir iş yeri ve park halindeki 4 araca kurşunlar isabet etti.