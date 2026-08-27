İBB metro hatlarına 100 yeni araç

Kadıköy-Sabiha Gökçen ve Pendik-Sabiha Gökçen hatlarında kullanılmak üzere aldığı 100 yeni metro aracından ilk tren seti raya indirildi.

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