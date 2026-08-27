İBB metro hatlarına 100 yeni araç
27.08.2026 21:29
İBB'nin alımını gerçekleştirdiği 100 yeni metronun ilk seti tanıtıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metrolardaki yolcu yoğunluğu azaltmak için 100 yeni araç aldı.
İstanbul’un metro filosu büyüyor.
Kadıköy-Sabiha Gökçen ve Pendik-Sabiha Gökçen hatlarında kullanılmak üzere aldığı 100 yeni metro aracından ilk tren seti raya indirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan tren setini yerinde inceledi ve Ümraniye'deki test sürüşüne katıldı.
Aslan, “İlk tren setimiz Behiç Erkin yerleşkemizde ray üstüne indirildi. Dinamik testlere başladık. Hemen ardından ikinci setimiz gelecek ve teslimatlar hızlanarak, 2027 ortasında 100 aracımızın tamamını sefere almış olacağız” deid.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gelecek 5 yılda İstanbul’a 672 yeni metro aracı kazandırmayı hedefliyor.
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