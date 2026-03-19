İETT otobüsü kaldırıma çarptı, 4 yolcu yaralandı
19.03.2026 08:50
Polis ekipleri İETT otobüsünün kazasına ilişkin inceleme başlattı.
İstanbul Beykoz’da İETT otobüsü yokuş aşağı seyrederken kaldırıma çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.20 sıralarında Beykoz Göksü Mahallesi Kurabiye Sokak üzerinde meydana geldi.
İETT otobüsü, yokuşlu yolda seyir halindeyken şoförünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarparak elektrik direğine çarptı.
4 YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sonucu otobüs içinde bulunan 4 yolcu yaralandı.
Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan vatandaşların ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
