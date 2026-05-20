İETT şoförü aracında ölü bulundu, eşi sinir krizi geçirdi
20.05.2026 16:12
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, peronda park halinde olan İETT otobüsünün şoförü İsmail Demir aracında ölü bulundu.
İstanbul'un Ataşehir ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan İETT peronunda, 16F Fındıklı-Kadıköy hattında çalışan İETT otobüsünün şoförü İsmail Demir'e (57) ulaşamayan eşi ile otobüsün sahibi, peronda bulunan diğer şoförlere haber verdi.
Park halindeki otobüsü kontrol eden şoförler, Demir'i aracın içinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, İsmail Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otobüs çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Demir'in eşine haber verdi.
EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olay yerine gelen eşi sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Demir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
“KALP HASTALIĞI VARDI”
İETT otobüsü şoförlerinden Abuzer Kaya, “Arkadaşımız, sabah işe çıktıktan sonra buraya gelmiş burada da galiba kalp krizi geçirmiş. Arkadaşları ve mal sahibi ulaşamayınca beni aradılar, 'İsmail kalp krizi geçirmiş.' dediler. Zaten kalp hastalığı vardı.” dedi.
