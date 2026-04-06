İnşaat çalışmasında yan binanın duvarı yıkıldı
06.04.2026 22:34
Zeytinburnu’nda inşaatta beton dökme çalışması yapılırken yan binanın duvarı çöktü.
İstanbul Zeytinburnu’nda 5 katlı binanın bitişiğinde bulunan inşaatta beton dökme işlemi yapıldığı sırada basınç nedeniyle binanın 3. katındaki apartman boşluğu ve bir daire içindeki duvarda yıkılma meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, binada hasar oluştu.
Polis ekipleri tarafından olayla ilgili 2 inşaat yetkilisi, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Zabıta mühendisi tarafından yapılan incelemenin ardından binanın tahliye edilmesine gerek olmadığı belirtildi.
Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.
