Interpol'ün aradığı zanlı İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
14.06.2026 16:33
Son Güncelleme: 14.06.2026 16:37
Yakalanan şüphelinin ilgili ülkeye iadesine yönelik işlemler sürüyor.
Interpol tarafından aranan İran uyruklu şüpheli, İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Interpol tarafından aranan İran uyruklu R.A. (28) isimli kişi 14 Haziran'da İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen tahkikatta, şüphelinin İran adli makamlarınca arandığı belirlendi.
Yapılan sorgulamada R.A. hakkında uyuşturucu madde suçunun yanı sıra kaçakçılık suçları, vize, ikamet ve çalışma izni ihlalleri ile benzeri konularda tahdit kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.
Yakalanan şüphelinin ilgili ülkeye iadesine yönelik işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
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