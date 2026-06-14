Interpol'ün aradığı zanlı İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Yapılan sorgulamada R.A. hakkında uyuşturucu madde suçunun yanı sıra kaçakçılık suçları, vize, ikamet ve çalışma izni ihlalleri ile benzeri konularda tahdit kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen tahkikatta, şüphelinin İran adli makamlarınca arandığı belirlendi.

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