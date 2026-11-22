Olay, İstanbul Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası'nda saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

Adliyede güvenlik görevlisi olarak çalışan T.E., henüz belirlenemeyen bir nedenle bina içerisinde silahla kendini vurdu. Silah sesini duyan ve durumu fark eden çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bina içerisinde çalışma gerçekleştirirken, T.E.'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.