İstanbul Boğazı'nda tekne arızaları
16.11.2025 14:29
AA
İstanbul'da Kireçburnu ve Yenikapı önlerinde arızalanan iki tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kireçburnu önlerinde pervane arızası yaşayan ve içinde bir kişi bulunan 9 metre boyundaki teknenin, KEGM-9 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Tarabya'ya emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.
Yenikapı önlerinde makine arızası yaşayan ve içinde 3 kişi bulunan 12 metre boyundaki teknenin de KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek Yenikapı'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.
