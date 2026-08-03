İstanbul emniyeti, korsan otoparkçılara karşı çalışma yürüttü

İstanbul 'un farklı ilçelerinde, işletme izni bulunmadığı halde araç sahiplerinden park ücreti alan 23 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, başta Fatih, Beyoğlu ve Eyüpsultan olmak üzere kentin çeşitli noktalarında korsan otoparkçılık yapan kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

1-24 Temmuz tarihleri arasındaki denetimlerde, vatandaşlardan izinsiz şekilde park ücreti aldığı belirlenen 23 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkında, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında “karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek” suçundan adli işlem yapıldı.