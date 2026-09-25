İstanbul Havalimanı'nda 20 kilo 260 gram metamfetamin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yürüttüğü risk analizi çalışmaları kapsamında Bangkok’tan İstanbul’a gelen iki yolcu incelemeye alındı. Bu kapsamda yolcuların kabin bagajları X-Ray taramasından geçirildi.

Taramada tespit edilen şüpheli yoğunluklar üzerine narkotik dedektör köpekleri "CSONTİ" ve "QUEEN" bagajlara tepki verilmesiyle valizler detaylı bir şekilde arandı.

Valizlerde bulunan pembe renkli haplardan alınan numunelerin incelenmesi sonucunda, maddelerin metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi.

Aramalar neticesinde iki valizde toplam 20 kilo 260 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, kaçakçılığın her türüyle mücadelenin ve toplum sağlığını korumaya yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.