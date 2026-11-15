İstanbul Havalimanı'nda konserve kutularından 13 kilo uyuşturucu çıktı
15.11.2026 08:10
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Havalimanı'nda konserve kutuları içerisine gizlenmiş halde toplam 13 kilo 512 gram esrar ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda yapılan operasyonda Tunus uyruklu Najla Ben A. isimli kadın ve Montassar M. isimli erkek şüpheli yakalandı.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararının ardından yapılan incelemede, konserve kutuları içerisine gizlenmiş halde toplam 13 kilo 512 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Zanlılar hakkında gözaltı kararı verilirken, üzerlerinde bulunan paralara ve telefonlarına el koyma ve inceleme kararı verilerek, yasal işlem başlatıldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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