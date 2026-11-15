İstanbul Havalimanı'nda konserve kutularından 13 kilo uyuşturucu çıktı

Zanlılar hakkında gözaltı kararı verilirken, üzerlerinde bulunan paralara ve telefonlarına el koyma ve inceleme kararı verilerek, yasal işlem başlatıldı.

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Havalimanı ’nda yapılan operasyonda Tunus uyruklu Najla Ben A. isimli kadın ve Montassar M. isimli erkek şüpheli yakalandı.

YASAL UYARI

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