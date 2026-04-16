İstanbul Kartal'da korkunç cinayet: 59 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü
16.04.2026 16:23
Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
İstanbul'un Kartal ilçesinde, Ruhan Çalu isimli kadın yalnız yaşadığı evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. 20 yaşındaki katil zanlısı Kocaeli'de yakalandı.
Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.
İstanbul'un Kartal ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki bir binada sabah saatlerinde iddiaya göre, Ruhan Çalu'nun (59) dairesinden sesler geldiğini duyan komşuları polise ihbarda bulundu.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı açık olan daireye giren ekipler, Ruhan Çalu'yu kanlar içinde buldu.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ruhan Çalu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri dairede incelemelerini bitirdikten sonra hayatını kaybeden Çalu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
ÇÖP KONTEYNERLERİ ARANDI
Cinayet büro ekipleri de çevredeki çöp konteynerleri içinde cinayetle ilgi aramalar yaptı.
KATİL ZANLISI KOCAELİ'DE YAKALANDI
Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Ruhan Çalu'nun katil zanlısının M.D.G. (20) adlı kişi olduğu tespit edildi.
Araştırmalarda, şüphelinin cinayeti işledikten sonra evden ayrıldığı ve ticari taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Çalışmalar sonucunda M.D.G., kaçtığı Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı.
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.