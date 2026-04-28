İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, 9 Nisan'da İstanbul Ataşehir'de, 11 Nisan'da Sarıyer'de 2 galerinin kurşunlanması, 14 Nisan'da Bağcılar'da silahlı saldırı ile Sarıyer'de bir galerinin kurşunlanmaya teşebbüs edilmesi ile 21 Nisan'da Zeytinburnu'nda bir araca yönelik silahlı saldırı olaylarına karışan şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

İstanbul ve Tekirdağ 'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.