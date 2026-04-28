İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
28.04.2026 09:02
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
İstanbul ve Tekirdağ'da organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 zanlı gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.
Çalışmalarda, 9 Nisan'da İstanbul Ataşehir'de, 11 Nisan'da Sarıyer'de 2 galerinin kurşunlanması, 14 Nisan'da Bağcılar'da silahlı saldırı ile Sarıyer'de bir galerinin kurşunlanmaya teşebbüs edilmesi ile 21 Nisan'da Zeytinburnu'nda bir araca yönelik silahlı saldırı olaylarına karışan şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.
İstanbul ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.