İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili yeni genelge

İstanbul Valiliği, "Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Yapılması Gereken İş ve İşler Hakkında" başlıklı bir genelge yayımladı. Genelgede, 05 Kasım 2025'te gerçekleştirilen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda kent genelindeki sahipsiz hayvan çalışmalarının değerlendirildiği ifade edildi.

Genelgede il genelinde tüm belediyelere doğal yaşam alanı ve bakımevi kurulması amacıyla yer tahsisleri yapıldıktan sonra sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilitasyon süreçlerinin hızlandırılarak köpeklerin mevzuata uygun şekilde doğal yaşam alanlarına nakillerinin sağlanacağı belirtildi.

02.07.2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nın 5. maddesindeki kararında; haşere ve kemirgen popülasyonundaki artış, çevresel kirlilik ve ekolojik denge bozulmaları, halk sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılabilecek risklere yer verilirken özellikle sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park, bahçe, yol kenarları ve oyun alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmeyeceği duyuruldu.

Konunun sorumlu amirlerce titizlikle takip edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, sahipsiz hayvanlardan kaynaklanabilecek can ve mal kayıpları ile tüm zararların, ilgili mevzuat doğrultusunda belediyelerin görev ve sorumluluklarını ihmal etmesi durumunda değerlendirileceği de duyuruldu.