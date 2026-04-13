İstanbul'da 1,5 milyon sahte hap ele geçirildi
13.04.2026 11:03
Operasyonlarda 10 milyon hap üretilebilecek ham madde de ele geçirildi.
İstanbul Bayrampaşa'da, sahte ilaç üretimi yapıldığı tespit edilen imalathaneye düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, insan sağlığını tehdit eden sahte ve kaçak ilaçların piyasaya sürüldüğü belirlendi.
Bayrampaşa'da tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.
Adresteki aramada yasa dışı kimyasal etken maddeler kullanılarak üretilen 1,5 milyon hap formunda ilaç ile yaklaşık 10 milyon hap üretimine yetecek miktarda ham madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.