İstanbul'da bir fabrika kurşunlandı, 20 bin liraya tetikçi tuttu

Olay dün gece saatlerinde Hadımköy'deki bir plastik fabrikasında yaşandı.

İddiaya göre fabrika hissedarının kardeşi, şüphelilere olan borcunu ödemeyince kişiler alınacak parayı fabrikadan tahsil etmek istedi.

Ödemelerini alamayan kişiler fabrikadan ayrıldı. Ardından şüpheliler 20 bin TL karşılığında tetikçi tutarak fabrika silahlı saldırı düzenletti.

Tetikçinin silahlı saldırısı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntülerde tetikçinin fabrika bekçisini hedef aldığı ve bekçinin son anda kurtulduğu anlar kaydedildi.

Saldırıda fabrikanın dış cephesinde ve duvarlarında mermi izleri oluştu.

"20 BİN TL KARŞILIĞINDA YAPTIM"

Olayın ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, incelemeler sonrasında saldırıyı gerçekleştiren H.A. isimli kişiyi yakaladı.

Sorgusunda suçunu itiraf eden H.A., saldırıyı 20 bin TL karşılığında yaptığını söyledi.

Silahlı saldırıda ölen veya yaralı olmadı. Fabrikanın hasar aldığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.