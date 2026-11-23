İstanbul'da bu yolda artık ceza kesilmeyecek, kameralar da söküldü
23.11.2026 08:22
TEM Otoyolu'ndaki değişiklikle birlikte trafiğin hızlanması bekleniyor.
İstanbul'un en yoğun yollarından olan TEM Seyrantepe kesiminde trafik akışının hızlanması için ek şerit açıldı. Yoldaki EDS kameraları da söküldü.
İstanbul'da trafik yoğunluğu her geçen gün artıyor. Şehrin en çok kullanılan yollarından olan TEM Otoyolu 'nda emniyet şeritleri bazı kesimlerde kaldırıldı.
TEM Seyrantepe mevkisinde Ankara ve Edirne yönüne emniyet şeritleri kaldırılarak yeni şerit ortaya çıkarıldı. Yeni şeritte kısmen sollama yasağı bulunuyor.
CEZA KESİLMEYECEK
Emniyet şeridinin kaldırılmasının ardından yol kenarındaki kameralar aracılığıyla ceza kesilmeyecek. Özellikle Okmeydanı Bağlantı Yolu'ndan TEM'e katılım noktası ve Seyrantepe geçişinde 3 olan şerit sayısı, emniyet şeridinin kaldırılmasıyla 4 şeride çıkarılmış oldu.
Emniyet şeridinin yasal olarak normal trafik şeridine dahil edilmesiyle birlikte, bölgedeki EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) kameralarının bu şeridi kullanan araçlara ceza kesilmeyecek. 5 Kasım'dan alınan karar yürürlüğe girdi ve yolda yeni trafik kuralları uygulanıyor.
Yapılan çalışmayla birlikte TEM Gaziosmanpaşa Kavşağı ve Seyrantepe Kavşağı arasında yakıt tasarrufu ve zaman kaybının önüne geçişmesi için şerit düzenlemesi yapıldı.
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