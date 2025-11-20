İstanbul'da cins kedi hırsızlığı kameralara yakalandı

İstanbul'da bir kişi, bir evin balkonuna tırmanıp evin cins kedisini çaldı.

İddiaya göre aracıyla bir evin önünden geçen kişi, balkondaki cins kediyi gördü. Aracın dörtlülerini yakarak sokak ortasında durdu ve balkona tırmanarak kediyi aldı.

YAKAL UYARI

