İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 11 gözaltı
07.05.2026 10:29
Zanlıların DAEŞ'le iltisaklı faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yaptıkları belirlendi.
İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, terör örgütü DAEŞ'in faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda terör örgütüyle iltisaklı faaliyet yürüten ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
