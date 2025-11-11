İstanbul'da DAEŞ operasyonu

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ silahlı terör örgütüne ait bomba yapımı gibi çeşitli eğitim videoları ile propaganda içeriklerinin paylaşıldığı internet tabanlı kapalı sistem mesajlaşma programını kullanan, sosyal medyada örgüt yanlısı paylaşımlar yapan ve eylem arayışında oldukları tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde 9 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 12 şüpheli yakalanırken evlerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 13 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.