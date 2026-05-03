İstanbul'da durakta feci ölüm: Otobüs bekleyen mühendise kamyonet çarptı

İstanbul'da 27 Nisan Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında Küçükçekmece ilçesi İstasyon Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’ndaki otobüs durağında feci bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre, çalıştığı iş yerinin servisinden inerek İETT durağında otobüs bekleyen inşaat mühendisi Görkem Selvitop’a (38), Ercan Ç. idaresindeki kamyonet çarptı.

Kaza tespit tutanağına göre yolda bulunan rögar kapağına çarpan kamyonet, ardından kaldırıma çıktı.

Burada otobüs bekleyen mühendis Selvitop'a çarpan kamyonet, mühendisin ağır yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Görkem Selvitop tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“KAMYONET ŞOFÖRÜ RÖGARA ÇARPARAK KALDIRIMA ÇIKTI”

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin hazırladığı kaza tespit tutanağında, kamyonet şoförü Ercan Ç.'nin bulvarda yerinden çıkan rögar kapağına çarptığı, bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği, kaldırıma çıkarak o sırada otobüs bekleyen Selvitop’a çarptığı belirtildi.

Tutanakta, kamyonet şoförüyle rögar kapağından sorumlu kuruluş kusurlu bulundu.

"ARAÇLARI YAVAŞLATACAK ÖNLEMLER YOK"

Kazayla ilgili konuşan Görkem Selvitop’un amcası Mehmet Güner, yolda araçların hızını yavaşlatacak önlemler olmadığını savunarak "Hem araç şoföründen hem de gerekli çalışmaları yapmayan kurum ve kuruluşlardan şikayetçi olacağız.” dedi.