İstanbul'da düzenlenen operasyonda 830 kilogram sahte kahve ele geçirildi

İstanbul Haberleri Anadolu Ajansı 30.06.2021 - 13:59
İstanbul Haberleri - Anadolu Ajansı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin hijyensiz ortamda ürettiği yüklü miktardaki sahte kahveyi ünlü markaların kutularıyla piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Soruşturmada, Sultanbeyli'de bir adrese düzenlenen operasyonda F.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen 830 kilogram kahve tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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