İstanbul'da ehliyetsiz sürücü durağa girdi: Bir kişi ağır yaralı
02.06.2026 10:00
Ehliyetsiz sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı.
İstanbul Büyükçekmece'de, 20 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün durağa çarptığı kazada bir kişi ağır yaralandı.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 29 Mayıs Cuma günü saat 15.30 sıralarında, iddiaya göre 20 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Tunahan A., ara sokaktan ana caddeye kontrolsüz çıktığı sırada arkasından gelen bir araç otomobiline çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle Tunahan A. durağa girerek otobüs bekleyen Nuri Koçak'a çarptı.
Ağır yaralanan 55 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı.
Tunahan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
