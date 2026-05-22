İstanbul'da feci olay: Scooter kullanan 11 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı
22.05.2026 13:05
Yaşanan olay çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde scooter'a binen 11 yaşındaki çocuk, seyir halindeki TIR'ın tekerleğinin altına girip ağır yaralandı.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda dün saat 18.30 sıralarında 11 yaşındaki Abulselam İ.W. isimli çocuk, iddiaya göre ara sokaktan scooter ile caddeye çıktı.
Hızla gelen çocuk o sırada seyir halindeki TIR'ın tekerleğinin altına girdi. Yaklaşık 2 metre sürüklenen çocuğun sesini duyan vatandaşlar TIR'ı durdurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Yaşanan kaza anları ise çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, 11 yaşındaki çocuğun scooter ile hızla caddeye çıktığı ve TIR'ın tekerine çarparak altında kaldığı anlar yer aldı.
