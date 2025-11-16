İstanbul'da Filistinli çocuklar için fidan dikildi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde düzenlenen "Gazze Hayat Ormanı Fidan Dikim Etkinliği"nde 10 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Filistin'e Destek Platformu, Orman Genel Müdürlüğü, Orman Fakülteliler Derneği (ORFAMDER) ve Arnavutköy Belediyesi işbirliğiyle İmrahor'da yapılan etkinlikte her bir fidanın altına, Gazze'de öldürülen çocukların isimleri ve hayallerinin yazılı olduğu kartlar bağlandı.

Filistin'e Destek Platformu Başkanı Mehmet Güney, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin Gazze'yle dayanışmanın bir parçası olduğunu söyledi.

Filistin davasına sahip çıkan paydaşlarıyla ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını belirten Güney, "Biz, bu ağaçlandırma seferberliğiyle birlikte aslında Filistin'deki mücadeleye taraf olduğumuzu beyan etmek istiyoruz." dedi.