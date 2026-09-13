İstanbul'da gece yarısı gece kulüplerine ve masaj salonlarına denetim
13.09.2026 08:55
Çalışmalara çok sayıda polis ve jandarma katıldı.
İstanbul'da Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde gece kulüpleri, masaj salonları ve derneklerin aralarında bulunduğu birçok adreste denetim gerçekleştirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gece saatlerinde “Ailem Güvende” denetimi gerçekleştirildi.
Denetim kapsamında Beyoğlu ve Şişli’de gece kulüpleri, masaj salonları ile derneklerin de aralarında bulunduğu toplam 10 adreste çalışma yapıldı.
EĞLENCE MEKANLARINDA ARAMA
Ekipler, işletmelerin bulunduğu bina çevresinde önlem aldı. Denetim yapılan adreslere giriş ve çıkışlar geçici olarak durdurulurken, içeride arama gerçekleştirildi. Ekiplerin bir bölümü işletmelerin içinde kontrollerini sürdürürken, diğer ekipler girişlerde önlem alarak bekledi.
Beyoğlu’nda Taksim çevresindeki eğlence mekanları da denetlenirken, gece kulüplerinde bulunan kişilerin üst aramaları yapıldı.
Her iki ilçede toplam 10 adreste gerçekleştirilen denetimlerin tamamlanmasının ardından polis ve jandarma ekipleri adreslerden ayrıldı.
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