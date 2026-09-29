İstanbul'da haraç istedikleri kişilerin ev ve iş yerlerini kurşunlayan 11 şüpheli yakalandı

Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 tüfek, 6 şarjör ve 169 mermi ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda, güvenlik kameralarına yansıyan şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda belirlenen evlere düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haraç almak amacıyla iş yeri ve evleri kurşunlayarak para istedikleri belirlenen suç örgütünü yakalamak için çalışma başlattı.

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