İstanbul'da havalimanı servisi devrildi: Yaralılar var
29.08.2026 08:17
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi D-100 Karayolu'nda, havalimanı personelini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi D-100 Karayolu Güzelce mevkisinde seyir halindeki havalimanı servisi minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Minibüs devrilerek yan yola çıktı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Minibüs içerisinde yaralanan 18 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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