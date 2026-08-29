İstanbul'da havalimanı servisi devrildi: Yaralılar var

Minibüs devrilerek yan yola çıktı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

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