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İstanbul’da iş yeri ve vale noktalarına uyuşturucu operasyonu: 160 gözaltı

22.09.2026 10:58

İstanbul’da iş yeri ve vale noktalarına uyuşturucu operasyonu: 160 gözaltı
DHA

Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

DHA
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Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de uyuşturucu satıcılarına yönelik iş yeri ve vale noktalarına düzenlenen operasyonlarda 160 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçuyla ilgili sokak satıcısı olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma başlattı. 

 

Bu kapsamda Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer’de bulunan 8 iş yeri ile 5 vale noktasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı. 

 

Yapılan aramalarda 492,85 gram marihuana, 42,5 gram kokain, 38,80 gram metamfetamin, 223 sentetik ecza hapı, 18 ecstasy hapı, 12 gram esrar, 9 şişe içerisinde toplam 45 mililitre GHB, peçeteye emdirilmiş 1 adet butinaca, 5 hassas terazi, 110 tabanca mermisi ve 130 bin 500 lira ele geçirildi. 

 

Şüphelilerle ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

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