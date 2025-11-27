İstanbul'da izinsiz tarihi eser satışına operasyon: 7 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kültür ve tabiat varlıklarının izinsiz olarak satışının yapıldığı tespit edilerek soruşturma başlatıldı.

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 8 şüpheliye ait olduğu tespit edilen 9 ikamet ve 3 iş yerinde, çeşitli ebat ve boyutlarda Roma, Yunan ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 286 adet eser ve obje ele geçirildi.

Şüphelilerden 8'incisini yakalamak üzerine çalışmaların devam ettiği öğrenildi.