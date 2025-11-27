İstanbul'da izinsiz tarihi eser satışına operasyon: 7 şüpheli yakalandı
27.11.2025 14:42
Foto: Arşiv
İHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan operasyonda 286 adet tarihi eser ve obje bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kültür ve tabiat varlıklarının izinsiz olarak satışının yapıldığı tespit edilerek soruşturma başlatıldı.
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda 8 şüpheliye ait olduğu tespit edilen 9 ikamet ve 3 iş yerinde, çeşitli ebat ve boyutlarda Roma, Yunan ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 286 adet eser ve obje ele geçirildi.
Şüphelilerden 8'incisini yakalamak üzerine çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.