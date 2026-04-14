İstanbul'da kaçak silah operasyonu. 4 gözaltı
14.04.2026 11:22
Operasyonda birçok ruhsatsız tabanca ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı.
İstanbul'da yasadışı silah kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda birçok ruhsatsız tabanca ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, yasadışı kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon yaptı.
Savcılıktan alınan izinle Zeytinburnu'nda silah ticaretiyle suçlanan biri takibe alındı.
Takibe alınan şüphelinin, Sultangazi ilçesindeki 50. Yıl Mahallesi'nde irtibatlı olduğu 1 araca ve 2 adrese baskın düzenlendi.
Yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 91 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 205 şarjör ele geçirildi.
Yasadışı silah ticareti suçundan yakalanan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Şüpheliler, haklarında “6136 SKM” suçundan devam eden soruşturma doğrultusunda sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
