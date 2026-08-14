İstanbul'da kafede silahlı saldırı. İki kişiyi vurdu
14.08.2026 00:17
Küçükçekmece'de kafeye gelen motosikletli şüpheli iki kişiyi vurdu.
İstanbul Küçükçekmece'de bir kafeye gelen motosikletli şüpheli silahlı saldırı gerçekleştirdi. 2 kişi yaralandı.
Küçükçekmece'de iddiaya göre bir kafeye gelen motosikletli şüpheli, kafenin üst katına çıkarak oyun oynayan bir müşteriye belinden çıkardığı silahla ateş açtı.
Şüpheli, kaçtığı sırada merdivenlerde karşılaştığı işletme sahibi Cumali K.’ya da ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen müşteri ile işletme sahibi Cumali K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.