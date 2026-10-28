Cumhuriyetin 103. yıl dönümü kutlamaları için İstanbul'da birçok yol trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, Vatan Caddesi’nde gerçekleştirilecek Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni ve tören geçişi nedeniyle 29 Ekim 2026 Perşembe günü yani yarın saat 05.45’ten itibaren yolların kapatılmasına başlanacak. Bazı yollar sabah 7, bazı ilçelerdeki yollar ise saat 16'dan sonra kapatılacak. Sürücülerin yola çıkmadan önce yolların kapanış saatlerini incelemesi önemli.

İSTANBUL'DA YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yolların 29 Ekim kutlama programları bitene kadar kapalı kalacağı açıklandı ve tören programları için kesin bir bitiş saati verilmedi.

İLÇE İLÇE KAPALI YOLLAR LİSTESİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre, Fatih, Üsküdar, Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde kapanacak yollar ile alternatif güzergâhlar ilçe ilçe şöyle:

ÜSKÜDAR İLÇESİNDE HANGİ YOLLAR KAPALI?

Üsküdar'da yollar saat 8'den itibaren kapatılacak. Etkinlik bitimine kadar kapalı kalacak yollar ve alternatif yollar şöyle:

-Harem Sahil Yolu (Kıyı Emniyet ile Şemsipaşa Caddesi arası) ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapalı

ÜSKÜDAR'DA ALTERNATİF YOLLAR NERESİ?

Üsküdar ilçesi için alternatif yollar şöyle belirlendi.

Doğancılar Caddesi

Tunusbağı Caddesi

Nuh Kuyusu Caddesi

Selimiye İskele Caddesi

Hakimiyeti Milliye Caddesi

KADIKÖY İLÇESİNDE HANGİ YOLLAR KAPALI?

Kadıköy'de yollar saat 7'de kapatılacak. Kapalı yollar etkinlik bitimine kadar trafik hizmeti vermeyecek. Kadıköy'de kapalı yollar şu şekilde açıklandı:

Bağdat Caddesi ((Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi ile Rüzgargülü Çıkmaz Sokak (Kızıltoprak Meydan) arası) ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ile sokaklar trafiğe kapalı olacak

KADIKÖY'DE 'DA ALTERNATİF YOLLAR NERESİ?

Bu ilçede alternatif yollar şöyle:

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi

D-100 Karayolu

Kadıköy'de bazı yollar saat 17'den itibaren kapatılacak ve bu yollar şöyle:

Bağdat Caddesi (Kasadar Sokak ile Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi arası) ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak. Bu saatten sonra alternatif yollar ise şöyle belirlendi:

Şemsettin Günaltay Caddesi

D-100 Karayolu

ATAŞEHİR İLÇESİNDE HANGİ YOLLAR KAPALI?

Bu ilçede yollar saat 8'den itibaren kapatılacak.. Kapanacak yolların listesi şöyle:

Ataşehir Bulvarı (Şubat Sokak ile Turgut Özal Bulvarı arası) ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak. Bu ilçede alternatif yollar ise şöyle:

Meriç Caddesi

Sedef Caddesi

Dicle Caddesi

Ataşenir'de bazı yollar saat 16'dan sonra kapatılacak. Bu yollar da etkinlik bitimine kadar açılmayacak. Kapalı yolların listesi şu şekilde:

Ataşehir Bulvarı (Turgut Özal Bulvarı ile Ihlamur Bulvarı arası) ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak

ATAŞEHİR İLÇESİNDE ALTERNATİF YOLLAR

Dereboyu Caddesi

Meriç Caddesi

Ataşehir Bulvarı Metropol Avm İstikameti

Dicle Caddesi

FATİH İLÇESİ KAPALI YOLLARIN LİSTESİ

Fatih ilçesinde kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar belirlendi. Açıklamaya göre, bu ilçede yollar saat 7'den itibaren kapanacak.

Kapanacak yollar şöyle:

Fatih ilçesi Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) her iki istikamette trafiğe kapatılacak

Fatih ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzeri (Vatan Caddesi) yan yollar her iki istikamette trafiğe kapatılacaktır

Alternatif Yollar

Fatih ilçesi Turgut Özal Millet Caddesi

Fatih ilçesi Fevzipaşa Caddesi

D 100 Karayolu