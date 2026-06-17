İstanbul'da korkunç olay. Demir korkuluklara kabloyla asılı ceset bulundu
17.06.2026 10:09
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Türkmenistan uyruklu Sherip Babajanov, demir korkuluklara kabloyla asılı halde ölü bulundu.
İstanbul Kağıthane'de kan donduran bir olay yaşandı.
12 Haziran Cuma günü saat 23.10 sıralarında Merkez Mahallesi'nde, demir korkuluklarda kabloyla asılı halde bir kişi olduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kabloyla asılı halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında hayatını kaybeden kişinin Türkmenistan uyruklu Sherip Babajanov (33) olduğu belirlendi.
İncelemelerin tamamlanmasının ardından Babajanov’un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
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