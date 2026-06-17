İstanbul'da korkunç olay. Demir korkuluklara kabloyla asılı ceset bulundu

12 Haziran Cuma günü saat 23.10 sıralarında Merkez Mahallesi'nde, demir korkuluklarda kabloyla asılı halde bir kişi olduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Kağıthane 'de kan donduran bir olay yaşandı.

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