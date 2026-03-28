İstanbul'da korkunç olay: Yol kenarında bir bebeğin cansız bedeni bulundu

İstanbul'da yol kenarında bir bebek bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişilerin kimliğinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için de bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sancaktepe ilçesinde bir belediye görevlisi, Fatih mahallesi Levent sokakta yol kenarında bulunan alanda beze sarılmış şekilde hareketsiz yatan bir bebeği fark etti.

