İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor

İstanbul Haberleri - Anadolu Ajansı,

İstanbul'da, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmaları Anadolu Yakası'ndaki sahillerde ve açık denizde devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında Caddebostan sahili ve Bostancı İDO İskelesi mevkisinde çalışan ekipler, deniz salyalarını süzgeçlere doldurarak atık torbalarına koyuyor.

Maltepe Küçükyalı ve Kartal sahilinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlara ait ekiplerin, katı sıvı emici aracıyla yaptığı çalışmada müsilaj havayla çekiliyor.

Öte yandan Bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ediyor.