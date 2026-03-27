İstanbul'da narkotik operasyonu
27.03.2026 09:59
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken suçla ilişkili kişiler de gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, uyuşturucu madde ticareti suçuna yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Polisler yürütülen çalışmalarda Şişli ilçesindeki 2 ikamet ve 2 araçta yapılan aramalarda 101 kilo 614 gram skunk, 13,93 gram kokain, 30 adet likit esrar, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 71 bin 250 TL, 23 dolar ve 20 euro para para ele geçirildi.
Olayla ilişkili 5 şüpheli gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli makamlara sevk edilebileceği ifade edildi.
