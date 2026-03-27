İstanbul'da narkotik operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken suçla ilişkili kişiler de gözaltına alındı.

Polisler yürütülen çalışmalarda Şişli ilçesindeki 2 ikamet ve 2 araçta yapılan aramalarda 101 kilo 614 gram skunk, 13,93 gram kokain, 30 adet likit esrar, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 71 bin 250 TL, 23 dolar ve 20 euro para para ele geçirildi.

