İstanbul'da narkotik suçlarından aranan 20 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ile "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak" suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda haklarında çeşitli sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ile "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak" suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 3 Temmuz’da operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 0-5 yıl hapis cezası ile aranan 11 şahıs, 5-10 yıl hapis cezası ile aranan 4 şahıs, 10-15 yıl hapis cezası ile aranan 4 şahıs ve 15-20 yıl hapis cezası ile aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 20 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.