İstanbul'da otluk alanda yangın

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesi eski İstanbul Caddesi'nde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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