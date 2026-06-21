İstanbul'da otluk alanda yangın
21.06.2026 14:03
Son Güncelleme: 21.06.2026 14:03
İstanbul Başakşehir'de otluk alanda yangın çıktı. Foto: Arşiv
İstanbul Başakşehir'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul'un Başakşehir ilçesi eski İstanbul Caddesi'nde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri istendi.
Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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