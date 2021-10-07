İstanbul'da ruhsatsız atık toplama yerleri denetlendi

İstanbul Valiliği, Tuzla, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de ruhsatsız atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren yerleri denetledi.



Valilik açıklamasında, kaymakamlık, belediye başkanlıkları ve ilçe emniyet müdürlüklerinden toplam 2 bin 284 personelin katılımıyla mevzuata aykırı şekilde ve sağlıksız koşullarda atık toplama ve ayırma faaliyeti yürütülen 89 yerde arama kararına istinaden denetim yapıldığı vurgulandı.



Denetimlerde sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalıştırıldıkları tespit edilen düzensiz göç kapsamındaki 108 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:





"Yapılan çalışmalarda, 781 çuval ve 120 tona yakın atık malzemesi, 191 çekçek aracı ve 9 motosiklet elde edilmiş, belediye ekiplerince 31 yer mühürlenmiş, 35 adreste tahliye, 5 adreste yıkım işlemi yapılmış olup, diğer yerlerle ilgili yasal işlemler devam etmektedir. Denetimlerimizin hedefi, atıkların geri kazanımı için yapılan toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunun sağlanmasından ibarettir. Gerçekleştirilen denetimlere katılan kurumlarımızın personeli ve çalışmalarımıza destek veren hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz."

