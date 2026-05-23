İstanbul'da sahte para ve altın operasyonu: İki gözaltı
23.05.2026 09:30
Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü. (Foto: Arşiv)
İstanbul'da 660 bin 800 dolar ve 71 bin 180 euroluk sahte banknot ile 21 kilogram sahte altın ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi alışverişlerde sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, Fatih'te belirlenen adrese düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda, 660 bin 800 dolar ve 71 bin 180 euroluk sahte banknot, 21 kilogram sahte altın, 6 bin adet euro filigranı, sahte altın yapımında kullanılan 16 kilogram sac levha, 5 bin altın ambalajı, 1 altın kesme ve pres makinesi ve 1 adet gram altın kalıbı ele geçirildi.
