İstanbul’da sokak çetelerine operasyon. 161 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da son bir ayda sokak çetelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 217 şüpheli yakalanırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde eylemlerini artıran silahlı suç örgütlerine yönelik operasyonlarını genişletti.

18 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda 217 şüpheli yakalandı. Baskınlarda 133 tabanca, 2 av tüfeği ile el yapımı 2 patlayıcı ve çeşitli mühimmat parçaları ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlar, emniyette düzenlenen sergide basın mensuplarına gösterildi.

İSTANBUL'DA YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON



Kişilerden maddi menfaat temini için iş yerlerine silahlı saldırı düzenleyen, yağmaya teşebbüsünde bulunan, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan kişilere yönelik Avcılar, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çekmeköy, Esenyurt, Fatih, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Maltepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli, Tuzla ve Zeytinburnu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 44 olaya karışmakla suçlanan 217 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son yıllarda ortaya çıkan yeni nesil suç çeteleri olarak tabir edilen şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda ise 133 tabanca, 2 av tüfeği, 2 el yapımı patlayıcı, 68 mermi ve 2 bin 851 silah mekanizması ele geçirildiği açıklandı.

Adli makamlara sevk edilen 217 şüpheliden 15’inin adli makamlarca serbest bırakıldığı, 39’u hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı kaydedilirken, 161 zanlının ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı.

Öte yandan soruşturmalarda ele geçen suç unsurları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki Vatan Yerleşkesinde sergilendi.