İstanbul'da sokak köpekleri çiftliğe saldırdı, 10 koyun öldü

Olay, dün sabahın erken saatlerinde Avcılar'ın Küçükçekmece Gölü kenarındaki çiftliklerde yaşandı.

Bölgedeki çokça sokak köpeği, gece saatlerinde M.K.'nin koyunlarına saldırdı.

M.K.'nin 26 koyunundan 10 tanesi saldırı sonucunda ölürken, çok sayıda kayıp ve yaralı koyunu olduğu öğrenildi.

Geçmiş günlerde de bölgede bulunan diğer çiftliklere saldıran köpeklerin belirlenmeyen sayıda ördek, tavşan, keçi ve ineği de öldürdüğü belirtildi.

Çiftçiler köpeklerin, bölgedeki insanlara da saldırdığını ve ifade etti ve yetkililerden yardım istedi.

“BEN 82 YAŞINDAYIM, DAHA NE İŞ YAPABİLİRİM”

Hayvanlarını kaybeden M.K. yaşadığı mağduriyetle ilgili, "Başıboş köpekler hayvanlara, insanlara sürekli saldırıyor. Yetkililer müdahale etmiyor. Ne olacak bu böyle, 15 hayvanım zarar gördü. 10 tane koyunum öldü, 5-6 tanesi de yaralandı. Daha da çevrede hayvanlar var, ölü mü yaralı mı bilmiyorum. Hayvanlarımızın dışında biz de korkuyoruz, can taşıyoruz. Köpekler aç, gözü dönmüş bize de saldırabilir. Yetkililerden bu duruma müdahale edilmesini istiyorum, zararımın karşılanması istiyorum. Ben 82 yaşındayım, daha ne iş yapabilirim" diyerek yaşanan olayı anlattı.

“YETKİLİLERDEN BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM İSTİYORUZ”

Aynı bölgede çiftliği bulunan ve onlarca hayvanı ölen Ali Rıza Akyol, "Ben tüm hayvanları seviyorum, tavşan, tavuk, ördeklerimiz, keçi, koyun, atımız vardı. Biz bunlarla burada mutluyduk. Bu sokak köpekleri bir gece 10-15 tanesi bir araya geliyor, baskın yapıyor. Ne kadar hayvan varsa hepsini telef ediyorlar. Daha 3 gün önce keçimi yediler, 2 seferde toplamda 45 ördeğimi yediler. Yetkililerden bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.