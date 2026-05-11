İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 16 gözaltı
11.05.2026 10:09
Yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca ile çalıntı motosiklet ele geçirildi.
İstanbul'da suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda; yaralama, mekan kurşunlama ve yağma olaylarına karıştığı tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince Türkiye genelinde ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren suç örgütüne mensup şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, 16 şüphelinin Eyüpsultan ve Üsküdar'da "kasten yaralama", yine Eyüpsultan'da 5 farklı adrese yönelik "işletmenin kurşunlanması", Bağcılar'da bir işletmenin "yağma amaçlı tehdit edilmesi" suçlarına karıştıkları, Ataşehir'de bir kişiye yönelik eylem hazırlığında oldukları belirlendi.
Polis ekiplerince farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca ile çalıntı motosiklet ele geçirildi.
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.