İstanbul'da sular çekildi, tarihi kalıntılar ortaya çıktı
09.12.2025 17:48
İHA
Megakent İstanbul'a su sağlayan Sazlıdere Barajı'ndaki su seviyesi düşünce, eski köy evlerinin kalıntıları ortaya çıktı.
Megakent kurak bir sonbahar geçirirken, İstanbul barajlarında ise sular çekiliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 17,81 seviyesine inerek, bu oran son 5 yılın en düşük Aralık ayı başlangıcı olarak kayıtlara geçti.
Barajlardaki doluluk oranı 2024'te yüzde 35,2 , 2023'te yüzde 51,89 , 2022'de yüzde 33,58 ve 2021'de ise yüzde 47,44 olmuştu.
Sazlıdere Barajı'nda havadan çekilen görüntüler, baraj gölünün büyük bölümünde suyun çekildiğini ortaya koydu. Su seviyesinin gerilemesiyle birlikte baraj sahasında daha önce su altında kalan eski köy evlerinin belirgin şekilde ortaya çıktığı görüldü.
İSKİ'nin verilerine göre 9 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: Yüzde 13,2
Darlık Barajı: Yüzde 27,81
Elmalı Barajı: Yüzde 53,91
Terkos Barajı: Yüzde 20,47
Alibey Barajı: Yüzde 12,69
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 18,77
Sazlıdere Barajı: Yüzde 17,02
Istrancalar Barajı: Yüzde 31,83
Kazandere Barajı: Yazde 2,4
Pabuçdere Barajı: Yüzde 2,5
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.