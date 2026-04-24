İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 374 eser ve obje ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, ülke içinde kayıtsız yer değiştirilen ve ikinci kişilere satılan tarihi eserlerin yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla çalışma yaptı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Maltepe ve Beykoz'daki adreslerde tarihi eser olduğunu tespit eden ekipler, 2 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, aralarında Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nin farklı dönemlerine tarihlenen 41 musluk, ⁠askeri hatıra niteliği taşıyan 2 enveriye kamanın da bulunduğu 374 eser ve obje ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Ele geçirilen tarihi objelerin Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, İstanbul Ayasofya Tarihi ve Deneyim Müzesi ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.