İstanbul’da TIR’ın yakıt tankında 224 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi
22.09.2026 10:19
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu’nda durdurulan TIR’ın yakıt tankında 224 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirilirken operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 21 Eylül’de bir TIR ve bağlı olduğu dorsede uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi.
Harekete geçen ekipler, Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki TIR’ı durdurdu.
2 GÖZALTI
TIR’da narkotik köpeğinin de yardımıyla yapılan aramalarda, yakıt tankına depolanmış 224 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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